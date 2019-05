Il menu di Yocci

Menu di Yocci. Taccuino di ricette giapponesi è un libro pubblicato da Corraini sulla cucina del Giappone dall’illustratrice Yocci con le ricette di Aya Yamamoto, fondatrice della Gastronomia Yamamoto di Milano. Il ricettario è diviso in tre sezioni – piatti che “compongono una tavola”, piatti unici e dolci – e raccoglie ricette e spiegazioni su cibi e tradizioni: cosa sono i fagioli azuki, cosa mettere nel bento (la nostra schiscetta), come si prepara un onighiri e quanti tipi di ramen esistono. Il libro – disponibile anche in inglese – sarà presentato al Salone del Libro di Torino sabato alle 11:30, da Yocci e Aya Yamamoto.

Yoshiko Noda, nota come Yocci, è nata a Osaka nel 1980; si è laureata in pittura all’Università di Belle Arti di Osaka e poi all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Vive e lavora in Italia, collabora con Internazionale e con Corraini ha pubblicato diversi libri e tovagliette illustrate con ricette gastronomiche italiane e giapponesi.

Aya Yamamoto è nata a Tokyo nel 1986, è arrivata a Milano a 5 anni, si è laureata a Londra e dopo 11 anni all’estero è tornata in Italia; nel 2017 ha aperto insieme alla madre la Gastronomia Yamamoto, che serve piatti tradizionali casalinghi, come l’insalata di patate, il curry e la cotoletta di lonza katsu sando.