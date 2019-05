L’azienda siderurgica Thyssenkrupp non si fonderà con l’azienda indiana Tata e taglierà circa 6mila posti di lavoro

Thyssenkrupp, la grande azienda siderurgica tedesca, ha annunciato l’abbandono del suo progetto di fusione della sua divisione di produzione dell’acciaio con Tata Steel, l’azienda produttrice di acciaio del gruppo indiano Tata. Thyssenkrupp e Tata hanno annunciato che ritengono che la Commissione europea non avrebbe approvato la loro fusione e che quindi ci hanno rinunciato. L’azienda prevede ora di dover quindi mettere in atto un piano di ristrutturazione che prevede il taglio di circa 6mila posti di lavoro in tutto il mondo, 4mila dei quali in Germania.

#UPDATE German industrial conglomerate Thyssenkrupp says it is scrapping merger plans with Indian steel giant Tata and will slash 6,000 jobs worldwide in a structural shakeuphttps://t.co/GdjyjBk1rR — AFP news agency (@AFP) May 10, 2019