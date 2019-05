La Camera ha approvato la proposta di legge per tagliare il numero di deputati e senatori

È stata approvata dalla Camera la proposta di legge per tagliare il numero di senatori e deputati, con 310 voti favorevoli (M5s, Lega, Fi e Fdi) e 107 contrati (Pd, Leu, +Europa, Civica Popolare). Gli astenuti sono stati 5 (NcI). Il testo approvato dalla Camera era stato in precedenza licenziato dal Senato e questa è la prima delle due letture previste per modificare la Costituzione. La seconda può solo approvare o bocciare il testo senza possibilità di modifiche. Il testo ora torna al Senato.

Con la nuova proposta di legge il numero dei deputati dovrebbe passare da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200.