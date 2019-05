Cosa c’è stasera in TV

La solita programmazione televisiva del giovedì prevede un nuova puntata di Mentre ero via su Rai Uno, Piazzapulita su La7 e l’Europa League su TV8. Tra i film si fa notare Fuga per la vittoria, del 1981 su una storica partita tra la nazionale tedesca e una squadra formata da prigionieri di guerra alleati. E poi c’è la Carrà.

Rai Uno

21.25 – Mentre ero via

Sesta puntata della serie scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. La Rai lo ha definito un «melò-mistery», dovrebbe significare che è sia un dramma emotivo sia una storia con risvolti “crime”, piena di colpi di scena. La protagonista, interpretata da Vittoria Puccini, ha un brutto incidente dopo essere stata sul luogo dove il marito e l’amante erano stati uccisi. Quando si risveglia non ricorda più gli ultimi otto anni della sua vita.

Rai Due

21.25 – Il Mostro

Film del 1994, diretto da Roberto Benigni e basato sulla sceneggiatura scritta da Benigni in collaborazione con Vincenzo Cerami. Loris, che abita alla periferia di Roma, viene scambiato per un maniaco che ha seviziato e ucciso decine di donne. Per smascherarlo la polizia gli mette in casa una coraggiosa poliziotta.

Rai Tre

21.20 – A raccontare comincia tu

Raffaella Carrà conduce l’ultima puntata di un programma durante il quale ha incontrato sei personaggi famosi. Questa sera sarà suo ospite il regista Paolo Sorrentino.

Paolo Sorrentino è uno dei nostri registi più amati e premiati: da L'uomo in più a La grande bellezza, che vince l'Oscar come miglior film straniero, i suoi film conquistano sempre pubblico e critica. @raffaella lo ha incontrato per #araccontarecominciatu: questa sera 21:20 #Rai3 pic.twitter.com/Cyc6DmjwwM — Rai3 (@RaiTre) May 9, 2019

Rete Quattro

21.25 – Dritto e rovescio

È il nuovo programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

Paolo Del Debbio is come back pic.twitter.com/l40ldcMGn2 — Paolo Del Debbio (@PaoloDebbio) February 24, 2019

Canale 5

21.35 – San Andreas

Film del 2015 diretto da Brad Peyton con Dwayne Johnson. Dopo un terremoto in California, scatenato dal risveglio della faglia di Sant’Andrea, un pilota di elicotteri specializzato in ricerca e salvataggio, insieme alla ex moglie, parte per San Francisco per cercare di salvare la loro figlia.

Italia Uno

21.20 – Colorado

Nuova edizione, la ventesima, dello show comico condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli.

Le periferie italiane dove l’estrema destra cavalca la rabbia dei cittadini per l’assegnazione delle case popolari ai rom, come #CasalBruciato a #Roma. Stasera a #Piazzapulita.

📅 #9maggio

⏱️ 21.15

📺 @La7tv pic.twitter.com/gecACMU7UM — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) May 9, 2019

TV8

21.00 – Diretta gol UEFA Europa League

Le semifinali di ritorno di UEFA Europa League: una si giocherà a Londra tra Chelsea e Eintracht Francoforte, l’altra invece sarà tra Arsenal e Valencia.

Chi vedete favorite tra Arsenal, Valencia, Chelsea e Eintracht? 🤔

Scrivetelo qui e non perdetevi domani sera Diretta Gol domani sera alle 20:30 in diretta su TV8 📺 pic.twitter.com/eUfIhtxvCw — TV8 (@TV8it) May 8, 2019

Rai Movie

21.05 – Sulle tracce dell’assassino

Film del 1988 diretto da Roger Spottiswoode. Il titolo è letterale: un agente dell’FBI cerca un rapinatore assassino.

Iris

21.05 – Fuga per la vittoria

Film del 1981 diretto da John Huston. A Parigi, nel 1943, un generale della Wehrmacht, appassionato di calcio, promuove una partita tra la nazionale tedesca e una squadra formata da prigionieri di guerra alleati. È un’operazione di propaganda bellica, ma la Resistenza francese ne approfitta per organizzare durante l’intervallo l’evasione dei prigionieri che, invece, per orgoglio sportivo, rimangono in campo.

Sky

Sky Cinema Uno

