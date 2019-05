La finale di Europa League sarà il “derby” londinese Chelsea-Arsenal

Arsenal e Chelsea giocheranno la finale di UEFA Europa League, il secondo torneo continentale per squadre di club. Nelle semifinali di ritorno disputate giovedì sera l’Arsenal ha battuto 3-2 il Valencia in Spagna dopo averlo già battuto una settimana fa a Londra. Il Chelsea di Maurizio Sarri ha vinto invece ai calci di rigore contro l’Eintracht Francoforte dopo aver pareggiato 1-1 sia all’andata in Germania che al ritorno a Londra. Per la prima volta nella storia delle competizioni europee quattro squadre dello stesso paese giocheranno le due finali dei tornei UEFA, così come il derby di Londra sarà per la prima volta una finale continentale. Chelsea-Arsenal si disputerà il 29 maggio allo Stadio Olimpico di Baku, in Azerbaigian.