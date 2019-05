Trump ha bloccato la diffusione delle parti del rapporto Mueller non ancora divulgate

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha bloccato la diffusione delle parti non ancora divulgate del “rapporto Mueller”, il documento conclusivo dell’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sulle interferenze della Russia nella campagna elettorale statunitense del 2016 e i presunti tentativi di Trump di ostacolare la giustizia. Per farlo Trump ha invocato il cosiddetto “executive privilege”, cioè quella prerogativa del presidente che permette di opporsi a certe richieste di testimonianza e diffusione di atti sulla base del fatto che riguardano l’istituzione della presidenza. Proprio oggi la commissione Giustizia della Camera si è riunita per votare sull’accusa nei confronti del procuratore generale William P. Barr (cioè il ministro della Giustizia americano) di aver oltraggiato il Congresso nascondendo parte del rapporto Mueller.