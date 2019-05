Cosa c’è stasera in TV

Questa sera su Rai 1 non andrà in onda la fiction L’Aquila – Grandi speranze che è stata spostata al venerdì sera su Rai 3, a causa dei bassi ascolti. Al suo posto potrete vedere La verità, vi spiego, sull’amore, una commedia con protagonista Ambra Angiolini. Su Canale 5 c’è Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile, un’altra commedia italiana, con Enrico Brignano e Giorgio Panariello, mentre su TV8 c’è Men in Black 3, il terzo film della saga sugli agenti segreti alle prese con gli alieni. Per il resto ci sono i soliti programmi del martedì sera: The Voice of Italy su Rai 2, Cartabiannca su Rai 3, Le Iene su Italia 1 e Dimartedì su La7.



Rai 1

21.25 – La verità, vi spiego, sull’amore

Film del 2017 diretto da Max Croci, con con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini, su una donna con due figli piccoli che dopo essere stata lasciata dal marito va in cerca del vero significato dell’amore.

Rai 2

21.20 – The Voice of Italy

È la sesta edizione del talent show musicale della Rai. I giudici di quest’anno sono Morgan, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini. La conduttrice è Simona Ventura.

L'inverno sarà arrivato ❄️, andato via e di nuovo tornato 🌨❄️ ma niente potrà scoraggiarci se abbiamo la nostra khaleesi @simo_ventura! 👸🏼#TVOI torna domani alle 21.20 su @RaiDue @RaiRadio2. pic.twitter.com/HV6VBB72rk — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) May 6, 2019

Rai 3

21.15 – Cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, con Mauro Corona ospite fisso.

Rete 4

21.30 – Il segreto

Su Rete 4 c’è una nuova puntata della decima stagione della telenovela spagnola.

Canale 5

21.35 – Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile

Commedia italiana del 2010 con Enrico Brignano e Giorgio Panariello. Il primo dei due interpreta un agente assicurativo che vuole ingraziarsi il secondo, diventato nuovo presidente della società in cui lavora. Per farlo porta tutta la famiglia in vacanza a Sharm El Sheikh, dove sa di trovare il personaggio interpretato da Panariello.

Italia 1

21.15 – Le Iene Show

Nuova puntata infrasettimanale del programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

"In realtà ti ho invitato perché volevo usare lo strap on con te": come sarà finita tra @ElettraLambo e il suo spasimante?

Guarda l'intera trappola di @marymustela 👉 https://t.co/z8A2J0ALzm#leiene pic.twitter.com/9O7w8pCT00 — Le Iene (@redazioneiene) May 7, 2019

La7

21.20 – DiMartedì

Nuova puntata del talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris.

Inviati al lavoro per #dimartedì!

Vi aspettiamo domani 7 maggio dalle 21.15 su @La7tv e in streaming https://t.co/OLadJtMHBq pic.twitter.com/JdLHS6pWTP — diMartedì (@diMartedi) May 6, 2019

TV8

21.30 – Men in Black 3

È il terzo film sugli agenti speciali vestiti con abito nero che si occupano di alieni e sparaflashano la gente. C’è ovviamente Will Smith e ci sono Tommy Lee Jones e Josh Brolin, che fa Tommy Lee Jones da giovane. Il film inizia infatti con un viaggio indietro nel tempo, negli anni Sessanta.

Rai Movie

21.10 – Una notte in giallo

Commedia del 2014 con Elizabeth Banks che interpreta una giornalista che deve fare un importante colloquio con un’emittente televisiva ma rimane bloccate nel traffico di Los Angeles senza soldi e documenti, e con un improbabile vestito giallo addosso.

Iris

21.10 – La stella di latta

Film western del 1973 con John Wayne che interpreta uno sceriffo i cui due figli decidono di non intraprendere la strada del padre e fare una rapina.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Moschettieri del re

Sky Cinema Due

21.15 – L’intrusa