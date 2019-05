È in corso una sparatoria in una scuola vicino a Denver, in Colorado

È in corso una sparatoria in una scuola alla periferia di Denver, in Colorado: almeno due persone sono state ferite secondo l’ufficio dello sceriffo locale, che ha detto che due persone sono state arrestate e la polizia ne sta ancora cercando una terza. La scuola si trova nella località di Highlands Ranch, 24 chilometri a sud di Denver, ed è frequentata da più di 1.850 studenti, dai 3 ai 18 anni.

#stemshooting, at 1:53 pm responded to STEM school off Ridgeline Blvd in HR on call of shots fired in school, first update, 2 injured, deputies in process of identifying and locating shooter(s). Still active and unstable scene.

— DC Sheriff (@dcsheriff) May 7, 2019