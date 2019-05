Anche Zerocalcare non parteciperà al Salone del Libro di Torino

Il fumettista e disegnatore Zerocalcare ha detto che ha annullato i suoi impegni previsti al Salone del libro di Torino. Anche lui, come già il collettivo Wu Ming e lo storico Carlo Ginzburg, ha deciso di non partecipare per protesta contro la decisione degli organizzatori di ospitare l’editore Altaforte, considerato legato al partito neofascista di Casapound. In un lungo messaggio pubblicato su Twitter, Zerocalcare ha scritto di essere molto dispiaciuto ma di non poter «pensare di rimanere 3 giorni seduto a pochi metri dai sodali di chi ha accoltellato i miei fratelli».

Ciao, non sarò al Salone del Libro la settimana prossima, non è stata una decisione semplice e non mi bastano 140 caratteri a spiegarla, quindi posto gli screenshot del testo esteso mandato al mio correttore di bozze. pic.twitter.com/7w18iuNDB5 — zerocalcare (@zerocalcare) May 6, 2019

La polemica riguardo alla partecipazione al Salone dell’editore Altaforte era iniziata alcuni giorni fa, quando lo scrittore e giornalista Christian Raimo – collaboratore del direttore del festival Nicola Lagioia – aveva pubblicato un lungo post per criticare la decisione di ospitare Altaforte. Raimo ha poi cancellato il post e annunciato le sue dimissioni.