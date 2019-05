Le previsioni meteo per domani, martedì 7 maggio

Le previsioni meteo per la giornata di martedì saranno discrete per tutta Italia, con poche eccezioni: è prevista pioggia in Valle d’Aosta di notte, e in provincia di Genova di pomeriggio. Nelle restanti regioni sarà parzialmente nuvoloso o soleggiato per tutto il giorno, soprattutto nelle regioni meridionali dove dovrebbe essere sempre sereno. Le temperature continueranno a essere in lieve calo rispetto a una settimana fa, con massime generalmente al di sotto dei venti gradi.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di martedì a Milano sarà simile a quella di molte altre città italiane: a tratti soleggiata – la mattina – e a tratti nuvolosa, soprattutto verso sera. Comunque non pioverà, anche se forse i milanesi avrebbero gradito una previsione del genere anche per il weekend appena trascorso.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma martedì sarà prevalentemente sereno, con poche nuvole tra le 14 e le 17 e una leggera foschia la mattina presto. Non pioverà e le temperature saranno di media intorno ai quindici gradi.