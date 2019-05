Il Tribunale di Bologna ha deciso che due richiedenti asilo possono iscriversi all’anagrafe, dopo che era stato loro negato per via del decreto sicurezza

Il Tribunale civile di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo ai quali, per via del decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, era stata negata la possibilità di iscriversi all’anagrafe. Il Corriere della Sera scrive che i magistrati hanno spiegato che «la mancata iscrizione ai registri anagrafici impedisce l’esercizio di diritti di rilievo costituzionale ad essa connessi, tra i quali rientrano ad esempio quello all’istruzione e al lavoro» e che il decreto sicurezza «non contiene un divieto esplicito di iscrizione per i richiedenti asilo, bensì evidenzia come il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l’iscrizione all’anagrafe». A marzo, il Tribunale di Firenze aveva preso una simile decisione nei confronti di un altro richiedente asilo. Salvini ha commentato la notizia parlando di una «sentenza vergognosa».