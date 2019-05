Ci siamo lamentati di aprile-con-l’ombrello, un mese in cui in effetti raramente ha fatto bel tempo uniformemente in tutta Italia, e poi il primo weekend di maggio si presenta così: pioggia praticamente ovunque, con qualche tregua in alcuni momenti della giornata.

Le previsioni meteo per sabato dicono che ci sarà ci sarà pioggia su tutto il Centro, al Sud e nel Nord-Est, e che la pioggia continuerà essenzialmente per tutto il pomeriggio. Di sera dovrebbero esserci schiarite, ma in Campania, Puglia, Basilicata, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia è prevista ancora pioggia, così come di notte: dovrebbe piovere su tutto l’arco alpino, sulla provincia di Napoli e in Calabria.

Le previsioni meteo per Roma

Il weekend a Roma inizierà con molta pioggia, che durerà fino alle 14 di sabato, circa. Dopodiché dovrebbe fare bel tempo per tutta la sera. Le temperature non andranno mai sopra i 20 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di sabato, a Milano, sarà parzialmente nuvolosa fino alle 17 circa, mentre di sera potrebbe guastarsi: tra le 20 e le 23 possibili piogge e temporali.