È stata rilasciata la donna condannata per l’omicidio di Kim Jong-nam, il fratellastro di Kim Jong-un

Doan Thi Huong, la donna vietnamita colpevole dell’omicidio di Kim Jong-nam, il fratellastro del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, è stata rilasciata in Malesia. Huong era stata condannata a tre anni e quattro mesi di carcere dopo essersi dichiarata colpevole di omicidio colposo, per il quale in Malesia c’è una pena massima di 10 anni di carcere: è stata rilasciata qualche mese prima per buona condotta. Siti Aisyah, un’altra donna arrestata per l’omicidio di Kim, era stata rilasciata senza essere condannata il mese scorso. Huong era quindi l’ultima persona a essere accusata dell’omicidio, seppur colposo. L’avvocato di Huong ha detto che la donna volerà verso il Vietnam in giornata.

Kim Jong-nam fu ucciso il 13 febbraio 2017 all’aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia, con il VX, un agente nervino molto pericoloso che può causare la morte in pochi minuti: era in partenza per Macao quando venne aggredito da Aisyah e Huong, che gli cosparsero il viso con il VX. Le due donne furono arrestate poco dopo la morte di Kim, grazie alle registrazioni delle telecamere di sicurezza, ma entrambe avevano raccontato di essere convinte di stare partecipando a un programma televisivo in stile candid camera.