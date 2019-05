È stato trovato un antidoto per il veleno delle cubomeduse australiane

Alcuni ricercatori dell’Università di Sydney, in Australia, hanno trovato un antidoto al veleno delle cubomeduse, un tipo di meduse che vive nelle acque australiane, conosciute anche come vespe di mare perché il loro veleno è tra i più potenti e pericolosi al mondo. Un esemplare di cubomedusa australiana ha in corpo abbastanza veleno per uccidere più di 60 persone: una puntura di cubomedusa causa dolori atroci e la necrosi della pelle nell’area colpita, ma può causare anche un arresto cardiaco, se la dose di veleno è abbastanza concentrata, e portare alla morte nel giro di pochi minuti. Attraverso studi sul genoma umano, i ricercatori australiani hanno trovato un antidoto molecolare in grado di bloccare i sintomi della puntura di cubomedusa se applicato sulla pelle entro 15 minuti.