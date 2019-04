Tottenham-Ajax in TV e in streaming

Tottenham-Ajax è la prima semifinale di andata di UEFA Champions League. Si gioca stasera alle 21 al New White Hart Lane di Londra. Il Tottenham sta giocando la sua miglior stagione europea di sempre. Finora non era mai arrivata in semifinale di Champions League. Nel campionato inglese, invece, è fuori dalla corsa al titolo e attualmente sta difendendo il terzo posto in classifica. L’Ajax, dal canto suo, può vincere il secondo triplete della sua storia. Non arrivava in semifinale di Champions League dal 1997 (un anno dopo averla vinta per l’ultima volta). In campionato è primo a pari merito con il PSV Eindhoven, con cui si contenderà il titolo nelle ultime due giornate. Il prossimo 5 maggio, infine, giocherà la finale di Coppa d’Olanda.

Oltre al talento e alla spettacolarità del gioco delle due squadre, a impreziosire la semifinale di stasera c’è il fatto che almeno quattro possibili titolari del Tottenham sono cresciuti o hanno giocato recentemente per l’Ajax. Si tratta dei difensori della nazionale belga Toby Alderweireld e Jan Vertonghen, del colombiano Davinson Sanchez e del trequartista danese Christian Eriksen. La loro presenza potrà rappresentare un ostacolo in più per l’Ajax.

Dove vedere Tottenham-Ajax

Tottenham-Ajax sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 252 preceduta da un ampio pre-partita. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Per i prossimi tre anni le partite di Champions League verranno trasmesse da Sky, che ha acquistato i diritti per trasmetterle tutte, e dalla Rai, che ad ogni turno trasmetterà solamente una partita del mercoledì: questa settimana trasmetterà in diretta Barcellona-Liverpool.

Le probabili formazioni di Tottenham-Ajax

Tottenham (4-2-3-1) Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Dier, Wanyama; Lucas, Eriksen, Alli; Llorente

Ajax (4-3-3) Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schøne, De Jong, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres