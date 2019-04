Cosa c’è stasera in TV

Come da sei mesi a questa parte, più o meno, il lunedì sera di Canale 5 è dedicato a un reality show, attualmente il Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. C’è anche dell’altro, comunque: su Rai 1 c’è una replica di un vecchio episodio del Commissario Montalbano, su Italia 1 un film della vecchia e amata trilogia di Star Wars e su Rai Movie uno “spaghetti western” di Sergio Leone. Se cercate un talk show o un programma di inchieste, ci sono i due soliti del lunedì: Quarta Repubblica e Report.



Rai Uno

21.30 – Il commissario Montalbano

Replica dell’episodio intitolato “L’odore della notte”, tratto dal romanzo omonimo e andato in onda per la prima volta nel novembre del 2002.

Rai Due

21.20 – Made in Sud

Show comico di Rai 2 condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino, con comici provenienti soprattutto – avete indovinato – dal Sud Italia.

C'è chi ha un appuntamento al buio come gli @ArtetecaOf, e chi, invece, il lunedì ha un appuntamento con #MadeinSud! 😍📺

Non mancate stasera per una nuova puntata, alle 21.20, in diretta su #Rai2 pic.twitter.com/pYW1omTzBy — Rai2 (@RaiDue) April 29, 2019

Rai Tre

21.20 – Report

Nuova puntata del programma di inchieste di Rai 3, condotto da Sigfrido Ranucci.

Chi e perché ha trasformato Antonello Montante, un costruttore di ammortizzatori e biciclette, in uno degli uomini più potenti del nostro paese?

A #Report alle 21.20 su @RaiTre l'inchiesta di Paolo Mondani.https://t.co/WvGUDhT8Xh — Report (@reportrai3) April 29, 2019

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del talk show politico diretto da Nicola Porro.

Canale 5

21.40 – Grande Fratello

Sedicesima edizione del reality show condotto da Barbara d’Urso, in cui 14 concorrenti devono vivere per 64 giorni nella stessa casa, osservati dalle telecamere. Da vedere per avere risposta a questo fondamentale quesito:

Ivana e Gianmarco… cosa nascondono questi sguardi intensi? 😏#GF16 pic.twitter.com/R3sS9DU0CS — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 28, 2019

Italia Uno

21.25 – Star Wars: Episodio V – L’impero colpisce ancora

Secondo capitolo della prima trilogia di Star Wars, che fa da sequel alla seconda trilogia. Uscì nel 1980 e fa parte della trilogia più apprezzata dai fan.

La 7

21.15 – Body of proof

Tre puntate della terza stagione della serie tv che ha come protagonista una neurochirurga che, per un problema alle mani, è costretta a reinventarsi come medico legale.

TV8

21.30 – Rocky V

Film del 1990, quinto della serie di Rocky, scritto e diretto da Sylvester Stallone. Introduce il personaggio del figlio di Rocky e racconta il rapporto con suo padre, ormai diventato un famosissimo pugile. Non fu accolto molto bene, e fu generalmente considerato come un finale deludente per la famosa saga. Poi però arrivarono altri film, e una nuova serie sul figlio di Apollo Creed.

Rai Movie

21.10 – Giù la testa

Celebre film “spaghetti western” del 1971, di Sergio Leone e con Rod Steiger e James Coburn; è ambientato nel Messico del 1913, quando c’era la rivoluzione (quella di Pancho Villa e Emiliano Zapata, per intenderci) e parla del rapporto tra un disincantato messicano e un irlandese dell’IRA che vuole aiutare la causa. Musiche di Ennio Morricone, ça va sans dire.

Iris

21.00 – Rivelazioni – Sesso è potere

Film drammatico del 1994 di Barry Levinson, con Michael Douglas e Demi Moore. Un dirigente di una società informatica che spera di ricevere una promozione viene superato in graduatoria da una donna con cui ha avuto una relazione in passato. Un giorno lui si rifiuta di ricominciare la relazione con lei, e lei per vendicarsi lo accusa pubblicamente di molestie sessuali. Tratto da un romanzo di Michael Crichton.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Deadpool 2