“Avengers: Endgame” ha incassato 1,2 miliardi di dollari nei suoi primi 5 giorni di programmazione

Avengers: Endgame, il 22esimo film dell’Universo cinematografico Marvel, uscito nei cinema alla fine della settimana scorsa, ha incassato 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, il film ha incassato 350 milioni di dollari, mentre nel resto del mondo almeno 859 milioni di dollari. È la cifra d’incasso più alta mai registrata per un film diffuso globalmente nel suo primo fine settimana. La cifra è stata raggiunta in cinque giorni ed è uno dei più grandi successi di sempre per Disney, che controlla Marvel. Da quando esistono i cinema, meno di quaranta film hanno raggiunto in tutto il tempo in cui sono stati in programmazione quello che Avengers: Endgame ha ottenuto fino al suo primo fine settimana.