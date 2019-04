Celebripost

Questa settimana la raccolta delle persone famose e meritevoli di essere fotografate soddisferà un po’ tutti: per gli appassionati di politica ci sono lo sguardo di Kim Jong-un, in visita in Russia per incontrare Vladimir Putin, e quello un po’ più benevolo di Joe Biden, l’ultimo a essersi candidato alle primarie Democratiche per la presidenza degli Stati Uniti. Dal festival musicale del Coachella arriva Janelle Monáe e da quello cinematografico del Tribeca il suo presidente Robert De Niro, Whoopi Goldberg e Alec Baldwin. Per gli appassionati di reali invece ci sono i principi britannici e le principessine spagnole mentre sul fronte cinema ci sono i protagonisti di Avengers: Endgame e quelli dell’ultimo film di James Bond, che uscirà nel 2020. Accontentiamo anche gli scienziati e gli appassionati di animali, con un ritratto di Jane Goodall, la più importante studiosa di primati al mondo, insieme a Glenn Close e al peluche di uno scimpanzé.