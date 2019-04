Boeing ha perso il 13 per cento dei ricavi nel suo ultimo trimestre, anche a causa dei problemi con i 737 MAX

Boeing ha diffuso i dati finanziari sul suo ultimo trimestre e ha annunciato di avere perso il 17 per cento dei ricavi, rispetto all’anno precedente, anche a causa dei seri problemi con i suoi 737 MAX, coinvolti in due incidenti aerei a ottobre del 2018 e a marzo del 2019. La riduzione è stata causata soprattutto dalle minori vendite dei 737 MAX, come era stato ampiamente previsto dagli analisti. Boeing ha inoltre annunciato di avere rinunciato alle previsioni sul proprio andamento finanziario nel 2019, almeno fino a quando non ci saranno certezze sulla rimessa in servizio dei 737 MAX. La società è al lavoro per fare approvare e certificare nuove modifiche al software dei suoi aerei, in modo che non causino i problemi tecnici che si sospetta abbiano portato ai due incidenti aerei.