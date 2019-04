Cosa c’è stasera in TV

Tra le varie cose che ci riserva la programmazione televisiva di questa sera, ci sono la nuova edizione di The Voice of Italy, con quattro nuovi giudici, e una nuova puntata del Grande Fratello, spostata dal lunedì al martedì per via di Pasquetta. In alternativa su Rai 1 c’è la seconda puntata di L’Aquila – grandi speranze, una serie ambientata a L’Aquila dopo il terremoto del 2009, e i soliti programmi del martedì: Cartabianca su Rai 3, Le Iene Show su Italia 1, e diMartedì su La 7.

Rai Uno

21.30 – L’Aquila – grandi speranze

Seconda puntata di una serie tv coprodotta da Rai Fiction e IdeaCinema, con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi e Valentina Lodovini, e diretta da Marco Risi; racconta le storie e la vita di chi ha vissuto a L’Aquila negli anni dopo il terremoto.

Rai Due

21.20 – The Voice of Italy

Sesta edizione del talent show musicale della Rai. I giudici quest’anno saranno Morgan, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno e Elettra Lamborghini, mentre la conduttrice sarà Simona Ventura.

NON VEDIAMO L'ORA CHE SIA STASERAAA! Siamo pronti e carichissimi per la prima puntata di #TVOI! 🤪Non prendete impegni, vi aspettiamo alle 21.20 su @RaiDue e @RaiRadio2! pic.twitter.com/8mdLB8rbRI — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) April 23, 2019

Rai Tre

21.15 – Cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer e che come ospite fisso ha Mauro Corona.

Rete 4

21.30 – Special Forces – Liberate l’ostaggio

Film francese del 2011 ambientato durante la guerra in Afghanistan, sulla storia di un’unità speciale dell’esercito francese mandata in missione per recuperare degli ostaggi.

Canale 5

21.40 – Grande Fratello

Sedicesima edizione del reality show in cui 14 concorrenti devono vivere per 64 giorni nella stessa casa, osservati dalle telecamere. Anche l’edizione di quest’anno, come quella dell’anno scorso, è condotta da Barbara d’Urso.

La Casa si spacca ⚡️

Scontri inevitabili 😤

Tensioni e accuse 🙄

Tentazioni che sorprendono 😍#GF16 torna STASERA su #Canale5! pic.twitter.com/UiaBuCHW4v — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 23, 2019

Italia Uno

21.20 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma di intrattenimento e inchieste condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e dalla Gialappa’s Band.

STASERA A LE IENE: ROSA BAZZI TORNA A PARLARE DI PIETRO CASTAGNA

“Più di una volta si sentiva che Raffaella aveva chiuso i rapporti anche con suo fratello” ➡ https://t.co/Ogavp18mGu pic.twitter.com/NQvxejNh59 — Le Iene (@redazioneiene) April 23, 2019

La7

21.25 – diMartedì

Nuova puntata del talk show politico condotto da Giovanni Floris.

Il caso Siri, gli attacchi di Salvini alla sindaca di Roma Virginia Raggi, le liti nella maggioranza di governo, le elezioni europee alle porte, le strategie delle opposizioni. Di questi temi, di economia, fisco e pensioni si parlerà domani 23 aprile a #diMartedì @La7tv ore 21.15 — diMartedì (@diMartedi) April 22, 2019

TV8

21.25 – Ben Hur (2016)

Film del 2016 diretto da Timur Bekmambetov: è il quinto adattamento cinematografico del romanzo del 1880 Ben-Hur, scritto da Lew Wallace, la cui trasposizione più celebre è il film del 1959 diretto da William Wyler e con protagonista Charlton Heston.

NOVE

21.15 – Ma tu di che segno sei?

Commedia del 2014 con Massimo Boldi, Gigi Proietti e un’altra decina di comici italiani. È un film a episodi sulle conseguenze delle profezie astrali.

Rai Movie

21.10 – Pazze di me

Commedia italiana del 2013 diretta da Fausto Brizzi. Il protagonista, interpretato da Francesco Mandelli, abita con sei donne: sua madre, le sue tre sorelle, sua nonna e la badante di quest’ultima. La storia del film si basa sulla difficoltà del protagonista ad avere una relazione sentimentale per via del rapporto con le donne della sua famiglia. Nel cast del film ci sono anche Loretta Goggi, Flavio Insinna, Luca Argentero, Pif e Marianna Madia in un piccolo ruolo.

Sky

Sky Cinema 1

21.15 – Black sea