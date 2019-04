Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu chiederà di intitolare a Donald Trump una colonia nelle alture del Golan

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu proporrà al governo una risoluzione per intitolare al presidente degli Stati Uniti Donald Trump una colonia nelle alture del Golan, l’altopiano occupato dall’esercito israeliano nel 1967 dopo averlo sottratto al controllo della Siria, e sul quale Trump ha recentemente riconosciuto la sovranità israeliana. La decisione di Trump era stata strategicamente molto importante per Israele, la cui rivendicazione sulle alture del Golan non è riconosciuta dal diritto internazionale.