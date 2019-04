Cosa c’è stasera in TV

È Pasqua, quindi alcuni dei soliti programmi della domenica sono in pausa: “Che tempo che fa” è di riposo, e così “Le Iene Show” (Giletti invece resta saldo al suo posto). In sostituzione, però, le reti hanno tirato fuori dai cassetti un paio di classiconi: potete scegliere tra Ufficiale e gentiluomo e Il Ciclone, rassegnarvi a N.C.I.S, guardare un’altra storia di resurrezione con taglio “investigativo”, addormentarvi senza sensi di colpa davanti a Steven Seagal, oppure aspettare le 3 di notte e guardare il nuovo episodio di Game of Thrones.

Rai Uno

21.25 – Risorto

In assenza di “Che tempo che fa”, Rai Uno trasmette Risorto, un film del 2016 con Joseph Fiennes e Tom Felton: il film è una sorta di investigazione sulla morte e resurrezione di Cristo da parte di un non credente, un tribuno romano che deve capire che cosa è successo al corpo scomparso di questo Yeshua che lui – con i suoi occhi – aveva visto morire. Quando lo scopre, le sue convinzioni vengono messe pesantemente in discussione.

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.

Un nuovo episodio della sedicesima stagione della serie tv poliziesca, che sarà seguita da un’altra serie tv poliziesca: F.B.I.

🖥Le vacanze di Gibbs nella sua baita in montagna vengono interrotte da un ladro in fuga, mentre l'FBI indaga su un cecchino e un omicidio 🚓

Questa sera dalle 21:20 in prima visione assoluta appuntamento con la sedicesima stagione di @NCIS_CBS e la nuova serie @FBICBS 👮‍♀️👮‍♂️ pic.twitter.com/Ny4dL9b88c — Rai2 (@RaiDue) April 21, 2019

Rai Tre

21.30 – Città segrete

La puntata di oggi del programma di Corrado Augias è dedicata a Gerusalemme.

Gerusalemme, città delle città, città santa, capitale per due popoli. Quali misteri e quali segreti hanno fatto di questa cittadina il centro del mondo?#CittàSegrete Speciale Gerusalemme in anteprima su @RaiPlay ⤵️ https://t.co/cyoS9cU4qg — Rai3 (@RaiTre) April 21, 2019

Rete 4

21.27 – Ufficiale e gentiluomo

Stranoto film del 1983 con Richard Gere, che – SPOILER – finisce con la famosissima scena di lui che porta in braccio lei, e lei che porta il cappello di lui. Prima però lui deve fare un durissimo percorso di addestramento.

Canale 5

21.10 – Amore in panchina

Un film americano del 2016 in cui una stilista in difficoltà economiche si mette a fare l’assistente personale di un giocatore di football, fermo per via di un grave infortunio. Lei non sa niente di football, lui non sa niente della vita. Finisce come immaginate.

Italia Uno

21.30 – Il ciclone

Anche le Iene Show è in pausa per Pasqua. In sostituzione, Il Ciclone, un altro film famosissimo del 1996. Probabilmente ricordate la storia: una compagnia di ballerine spagnole di flamenco, per una serie di casi, finisce a casa della famiglia Quarini, nella campagna toscana, e la travolge.

La7

20.30 – Non è l’Arena

Talk show condotto da Massimo Giletti, che non fa pausa per Pasqua.

Questa sera, una puntata speciale di Non è L’Arena. Vi aspettiamo, dalle 20.30 su @La7tv #nonelarena pic.twitter.com/12ux8U7tAo — Non è l'Arena (@nonelarena) April 21, 2019

TV8

21.25 – Celebrity MasterChef

Comincia la nuova stagione di Celebrity MasterChef, e si scoprirà il cast con le nuove 12 celebrità che parteciperanno al programma. Verranno accolti dai giudici con una prova a sorpresa.

Cantanti, scrittori, giornalisti, attori, schermitori e astronauti, rugbisti e allenatori 🎤✍🎙🗣⚔🚀🏉⚽

Abbiamo tutti gli ingredienti per un #CelebrityMasterchefIt indimenticabile, da domenica in prima visione su TV8 👨‍🍳👩‍🍳📺 pic.twitter.com/ezxAyL0cbM — TV8 (@TV8it) April 20, 2019

Rai Movie

21.10 – La leggenda di un amore – Cinderella

Film del 1998 dai toni fiabeschi, con Drew Barrymore come protagonista.

Iris

21.00 – Nico

Film del 1988. Nico è un incorruttibile ex agente della CIA, ma soprattutto: Nico è Steven Seagal, cosa che dovrebbe darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno per scegliere se guardarlo o no.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Moschettieri del re – La penultima missione