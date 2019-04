La Juventus femminile ha vinto lo Scudetto per il secondo anno consecutivo

Con la vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona nell’ultima giornata di campionato, la Juventus femminile ha vinto la Serie A per il secondo anno consecutivo. Ha concluso il campionato con 56 punti dopo 18 vittorie in 22 partite disputate. L’ultima è stata decisiva, dato che la Fiorentina ha battuto la Roma in casa terminando il campionato in seconda posizione a un solo punto di distanza. Juventus e Fiorentina saranno anche le due squadre italiane nella prossima edizione della Champions League femminile. Il 28 aprile si incontreranno nuovamente nella finale di Coppa Italia. Oggi la Juventus potrebbe inoltre aggiudicarsi anche lo Scudetto della Serie A maschile, ripetendo la “doppietta” dell’anno scorso.

La classifica finale della Serie A femminile:

1) Juventus 56

2) Fiorentina 55

————————————

3) Milan 51

4) Roma 36

5) Atalanta 31

6) Sassuolo 30

7) Florentia 27

8) Tavagnacco 24

9) Chievo Verona 20

10) Hellas Verona 19

————————————

11) Pink Bari 16 ↓

12) Orobica Bergamo 5 ↓