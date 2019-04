FCA richiamerà circa 320mila modelli di Dodge Dart nel Nord America a causa di un problema al cambio

FCA richiamerà circa 320mila modelli di Dodge Dart a causa di un difetto al sistema di trasmissione. FCA ha scoperto infatti che in alcuni modelli di Dodge Dart con cambio automatico prodotti tra il 2013 e il 2016 il cavo del cambio subirebbe un’usura imprevista causata dall’esposizione prolungata alle alte temperature e all’umidità. FCA ha detto di non avere avuto segnalazioni di incidenti o feriti a causa del difetto e ha consigliato per precauzione ai proprietari di inserire il freno a mano prima di lasciare le auto in sosta.