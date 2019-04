Cosa c’è stasera in TV

Tra le cose che potrete guardare stasera in TV ci sono la quarta puntata della serie di Rai 1 Mentre ero via, in cui Vittoria Puccini interpreta una donna che dopo un incidente dimentica tutto degli ultimi otto anni della sua vita, mentre su Rai 3 c’è un nuovo appuntamento con il programma di Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu: l’ospite di stasera è il direttore d’orchestra Riccardo Muti. Se cercate un film da vedere la scelta non è vasta: su Canale 5 invece c’è Tutte le strade portano a Roma, una commedia romantica ambientata in Italia con Raoul Bova (che parla inglese nella versione originale) e Sarah Jessica Parker, su Rai Movie un film che parla di una spedizione sul K2, e su Iris un film che racconta il processo che rivelò i maltrattamenti subiti dai carcerati nella prigione di Alcatraz. Infine su TV8 c’è Arsenal-Napoli, partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Rai Uno

21.25 – Mentre ero via

Quarta puntata di una serie scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. La Rai lo ha definito un «melò-mistery», dovrebbe significare che è sia un dramma emotivo sia una storia con risvolti “crime”, piena di colpi di scena. La protagonista, interpretata da Vittoria Puccini, ha un brutto incidente dopo essere stata sul luogo dove il marito e l’amante erano stati uccisi. Quando si risveglia non ricorda più gli ultimi otto anni della sua vita.

«È ritornata la Monica del passato che lotta con la Monica del presente» #MentreEroVia, GUARDA ORA ➡️ https://t.co/HvD7FhhNPu pic.twitter.com/zFaFlq8TBh — RaiPlay (@RaiPlay) April 12, 2019

Rai Due

21.20 – Il paradiso per davvero

Film del 2014 che parla di un bambino che dopo aver subito un’appendicitectomia di emergenza racconta di aver avuto quelle che vengono chiamate “esperienze pre-morte”. È tratto da un libro autobiografico.

📽 Due storie vere, due esperienze sublimi, due film al limite del reale 😯

Appuntamento questa sera con "Il Paradiso per davvero" e domani con "90 minuti in Paradiso" 😇

Alle 21:20 su #RaiDue pic.twitter.com/TrPYcie6gb — Rai2 (@RaiDue) April 18, 2019

Rai Tre

21.20 – A raccontare comincia tu

Raffaella Carrà conduce la seconda di sei puntate durante le quali incontrerà sei personaggi famosi. Stasera Riccardo Muti.

Questa sera torna #araccontarecominciatu: @raffaella incontra il grande @MaestroMuti. Nella sua casa di Ravenna, per parlare di musica e teatri, di Molfetta e di Napoli, di cucina e marionette.

Alle 21:20, su #Rai3. pic.twitter.com/eruBTlgfNo — Rai3 (@RaiTre) April 18, 2019

Rete Quattro

21.25 – Dritto e rovescio

È il nuovo programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

Canale Cinque

21.20 – Tutte le strade portano a Roma

È una commedia sentimentale del 2015, prodotta tra Italia e Stati Uniti. È uno di quei film con gli americani tra i colli della Toscana, Raoul Bova che parla inglese e Sarah Jessica Parker che guida una vecchia Fiat Panda.

Italia Uno

21.20 – Colorado

Nuova edizione, la ventesima, dello show comico condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli.

TV8

21.00 – UEFA Europa League: Arsenal-Napoli

Partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League. All’andata il Napoli è stato battuto 2-0 in trasferta. Per passare il turno, stasera dovrà vincere almeno 3-0, o 2-0 nei novanta minuti regolamentari per far proseguire la partita ai tempi supplementari. Se l’Arsenal dovesse segnare un gol, il Napoli sarebbe costretto a vincere con tre gol di scarto per qualificarsi.

Rai Movie



21.10 – Vertical limit

Peter e Annie sono due fratelli che dopo la morte del padre durante una scalata in montagna prendono strade diverse: lui diventa un fotografo del National Geographic, lei invece segue le orme del padre e si dedica all’alpinismo. Un giorno, durante una scalata sul K2, Annie cade in un crepaccio ma si salva. Il fratello decide quindi di organizzare una spedizione per andarla a recuperare.

Iris



21.00 – L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz

Film del 1995 con Kavin Bacon, Gary Oldman e Christian Slater, su un processo che nel 1940 rivelò i maltrattamenti che subivano i carcerati nella prigione di Alcatraz, un’isola nella baia di San Francisco.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Il grande e potente Oz