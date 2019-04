L’Ucraina ha arrestato un gruppo di spie militari russe

Le forze di sicurezza ucraine (SBU) hanno detto di aver catturato una squadra dell’intelligence militare russa che accusano di aver tentato di uccidere una spia militare ucraina in vista del secondo turno delle elezioni presidenziali, che si terranno domenica.

Vasyl Hrytsak, capo dell’SBU, ha detto in conferenza stampa nella capitale Kiev che 7 persone sono state arrestate e incriminata, e un’ottava è stata arrestata mercoledì; due sono cittadini russi, gli altri sono ucraini, accusati di far parte del GRU, il servizio di intelligence dell’esercito russo. Hrytsak ha detto che ad aprile il gruppo aveva sistemato una bomba sotto sotto l’auto in cui sarebbe salito l’agente segreto ucraino; la bomba sarebbe però esplosa prima ferendo uno degli accusati. L’SBU ha anche diffuso un video dell’incidente.

I rapporti con la Russia, che ne 2014 aveva annesso illegalmente la penisola di Crimea e sostiene i separatisti filo-russo ucraini, sono un tema importante della campagna elettorale: l’attuale presidente Petro Poroshenko, sfidato dal comico Volodymyr Zelensky, si propone come l’unica persona in grado di difendere l’Ucraina dalle mire russe.