Una donna è morta a causa di un incendio nella sua abitazione a Torino

Una donna è morta oggi a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione a Torino, nel quartiere Borgo Vittoria. La donna si chiamava Augusta Scardovi e aveva 100 anni: il suo appartamento si trovava al primo piano ed è stato completamente distrutto dalle fiamme. Secondo le prime informazioni l’incendio sarebbe stato causato da un’esplosione avvenuta al piano terra del palazzo. Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili dei fuoco per spegnere l’incendio, che ha coinvolto anche il tetto di un edificio vicino.

#17aprile 15:30, esplosione e crollo parziale del tetto di una palazzina a #Torino in via Villar, trovato il corpo senza vita di una signora anziana: #incendio spento, squadre #vigilidelfuoco al lavoro per la messa in sicurezza della struttura pic.twitter.com/AfjUYyc9or

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) April 17, 2019