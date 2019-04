Il video del discorso di Greta Thunberg al Parlamento Europeo

Oggi la giovane attivista ambientalista svedese Greta Thunberg ha tenuto un breve discorso al Parlamento Europeo, che in questi giorni è radunato in sessione plenaria a Strasburgo. Thunberg, diventata improvvisamente celebre qualche mese fa per i suoi scioperi a favore dell’ambiente, ha parlato davanti alla commissione Ambiente di cambiamento climatico, acidificazione degli oceani, prospettive entro il 2030, e altri temi di cui si è occupata spesso in questi mesi. La sala dove si è tenuto il discorso era piena, e Thunberg è stata parecchio applaudita. Nei prossimi giorni Thunberg sarà in Italia per tenere un discorso al Senato e incontrare Papa Francesco.