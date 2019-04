Le prime foto dall’interno di Notre-Dame dopo l’incendio

Nella notte tra lunedì e martedì il grande incendio che ha bruciato parte della cattedrale di Notre-Dame di Parigi è stato quasi spento: ci sono ancora fiamme residue, ma un portavoce dei vigili del fuoco ha detto che la situazione è sotto controllo. Nella notte il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato con i vigili del fuoco e ha fatto un sopralluogo nella cattedrale: sappiamo ancora poco dei danni all’interno di Notre-Dame, ma l’ex ministra della Cultura francese Françoise Nyssen ha confermato che si è aperto un buco nella volta in pietra, all’altezza del transetto (il corridoio che taglia perpendicolarmente le navate), come si vede dalle prime foto arrivate finora.

Il Post segue gli aggiornamenti con un liveblog, qui.

Le opere d’arte conservate nella cattedrale si sono salvate, ma probabilmente si capirà realmente l’entità dei danni all’interno di Notre-Dame soltanto nella giornata di martedì. La grande guglia e due terzi del tetto sono andati distrutti nella serata di lunedì, quando per un po’ si era pensato potesse bruciare l’intera cattedrale: non è stato così, anche se, dopo diversi annunci ottimisti fatti lunedì sera, martedì mattina Laurent Nuñez, segretario di Stato al ministero dell’Interno, ha detto che ci sono dubbi «su come resisterà la struttura». La procura di Parigi ha aperto un’indagine per incendio colposo, e la polizia si sta concentrando sull’ipotesi che il fuoco sia cominciato per via dei lavori di restauro che erano in corso intorno alla guglia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che la cattedrale verrà ricostruita, ed è già stata aperta una raccolta fondi per finanziare i lavori.