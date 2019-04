I dispositivi di sicurezza che diventeranno obbligatori sulle auto europee

Stamattina il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva un regolamento europeo che obbligherà tutti i produttori di auto, camion e autobus a inserire nuovi dispositivi di sicurezza per ridurre la mortalità degli incidenti sui veicoli venduti in Europa.

Nel testo, già concordato in via informale con il Consiglio dell’UE – dove siedono i rappresentanti dei governi nazionali – viene stabilito che a partire dal maggio 2022 in tutti i nuovi veicoli dovranno essere installati una serie di dispositivi di sicurezza realizzati negli ultimi anni, come il sistema di frenata d’emergenza per ostacoli , il rilevatore di disattenzione e stanchezza del conducente, il sistema di emergenza di mantenimento della corsia, il dispositivo di blocco dell’accensione con rilevatore di alcool, e una specie di “scatola nera” per gli incidenti. Alcuni sono già presenti nei modelli più avanzati e di gamma alta, ma entro tre anni le case automobilistiche saranno tenute a installarle su tutti i nuovi veicoli.

La norma più discussa dell’intero regolamento è stato l’obbligo di introdurre sistema di adattamento intelligente della velocità (ISA), un sistema di cui nel settore automobilistico si parla da molti anni. ISA utilizza videocamere con riconoscimento dei segnali stradali e sistemi per la lettura dei dati forniti dai GPS per controllare la velocità dei guidatori e adattarla automaticamente al limite in vigore sul tratto di strada in cui si trova l’auto.

Il problema è che molti guidatori lo troverebbero scomodo: soprattutto in Europa, dove l’80 per cento delle auto funziona ancora col cambio manuale (al contrario ad esempio degli Stati Uniti, dove il cambio automatico è diffusissimo). Secondo le stime, l’ISA potrebbe ridurre del 20 per cento il numero delle vittime sulle strade europee, ma nella bozza finale del testo concordato con il Consiglio l’obbligo di montarlo su tutte le nuove auto è stato molto diluito (e il testo parla esplicitamente della possibilità di poter disattivare alcuni sistemi, come quello di frenata di emergenza).

Le aziende automobilistiche sono generalmente contrarie a misure di questo genere, dal momento che l’obbligo di inserire tutte queste nuove e costose tecnologie sui veicoli ricadrà sui consumatori e farà aumentare i prezzi dei veicoli. Ulrich Veh, il responsabile alla sicurezza della federazione dei costruttori di auto europei, ha spiegato inoltre che «inserire troppi sistemi [automatici] nelle auto potrebbe disturbare il guidatore».