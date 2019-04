Nella centrale di Fukushima hanno cominciato a rimuovere le barre di combustibile nucleare

La Tokyo Electric Power Co. (Tepco), la società che gestisce la centrale nucleare di Fukushima Daiichi, in Giappone, ha annunciato che sono cominciati i lavori per rimuovere le barre di combustibile nucleare al momento depositate in una piscina di stoccaggio vicina a uno dei tre reattori dove nel 2011 il combustibile si fuse. I lavori sono portati avanti in modo automatizzato, senza che gli addetti entrino nell’edificio del reattore, dove i livelli di radiazioni sono alti. In tutto vicino al reattore 3 ci sono 566 barre di combustibile, alcune già usate nella centrale, altre no. Per rimuoverle tutte e trasferirle in un posto sicuro serviranno due anni di lavoro. È un passaggio importante del processo di dismissione della centrale, anche se non quello più delicato: rimuovere il combustibile fuso nei reattori sarà la cosa più difficile.