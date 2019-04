In seguito alla sconfitta subita in casa contro il Napoli nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A, il Chievo Verona è matematicamente retrocesso in Serie B con sei giornate di anticipo. La stagione del Chievo è stata segnata fin dall’inizio dal caso delle plusvalenze fittizie che coinvolge tuttora la sua dirigenza e che lo scorso settembre aveva comportato tre punti di penalizzazione in classifica alla squadra. In trentadue giornate di campionato il Chievo ha ottenuto soltanto una vittoria, a fronte di undici pareggi e venti sconfitte, compresa l’ultima per 3-1 contro il Napoli. La retrocessione è arrivata all’undicesima stagione consecutiva del club in Serie A.

16) Udinese 32*

17) Bologna 31

————————————

18) Empoli 28*

19) Frosinone 23*

20) Chievo Verona 11 ↓

* Una partita in meno

↓ Retrocessa in Serie B