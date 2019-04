Il capo del consiglio militare che ha preso il potere in Sudan al posto di Omar al Bashir si è dimesso

Il generale Awad Ibn Auf, che era a capo del consiglio militare che nei giorni scorsi ha preso il potere in Sudan al posto di Omar al Bashir, ha annunciato le sue dimissioni e ha nominato come suo successore Abdel Fattah Abdelrahman Burhan. Dopo la deposizione di Bashir i manifestanti avevano continuato a protestare, chiedendo anche le dimissioni di Auf, accusato di essere troppo vicino all’ex presidente.

Auf aveva invece annunciato un governo militare di transizione della durata di due anni, dopo i quali sarebbero state organizzate nuove elezioni. Aveva anche sospeso la Costituzione, chiuso temporaneamente lo spazio aereo e i confini del paese, e imposto un coprifuoco, che però è stato ampiamente violato dai manifestanti che hanno continuato a protestare. Per placare le protesta il consiglio militare ha provato ad assicurare che in futuro ci sarà un governo civile, ma ha ribadito che ci sarebbe stato un periodo di transizione guidato dal governo militare, che durerà al massimo due anni ma che potrebbe concludersi in «molto meno tempo» se il paese eviterà il caos.

Poco prima di dimettersi, Auf aveva dichiarato che Bashir era stato arrestato ma che il consiglio militare non aveva intenzione di estradarlo. Bashir infatti è stato condannato dalla Corte internazionale di Giustizia e su di lui pende un mandato di cattura per l’accusa di genocidio, che risale ai massacri del Darfur del 2003. Anche il generale Auf, però, è stato oggetto di sanzioni internazionali per via del suo coinvolgimento nel genocidio, in cui si stima siano morte 300mila persone.