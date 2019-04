I migranti che si trovano a bordo della Alan Kurdi sbarcheranno a Malta e poi saranno trasferiti in Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo

I 64 migranti che si trovano a bordo della Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye, che da undici giorni naviga in acque internazionali in attesa di ricevere un permesso per sbarcare, scenderanno a Malta e saranno poi ridistribuiti tra Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo. Lo ha annunciato il primo ministro maltese Joseph Muscat su Twitter, specificando che nessuno dei migranti rimarrà a Malta. La nave era stata soccorsa nelle acque internazionali a nord-est di Zuara, in Libia, il 3 aprile e si era poi diretta nelle acque di Malta dopo che il 6 aprile l’Italia non le aveva permesso di attraccare.

All 64 migrants onboard #AlanKurdi will be disembarked and redistributed between #Germany, #France, #Portugal and #Luxembourg thanks to effective coordination by @EU_Commission and #Malta. None will remain in Malta, which cannot shoulder this burden alone -JM

