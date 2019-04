La nave Alan Kurdi della ong Sea Eye si sta dirigendo verso Malta dopo che l’Italia non ne ha consentito l’attracco a Lampedusa

La nave Alan Kurdi, gestita dalla ong tedesca Sea Eye, si sta dirigendo Malta dopo che l’Italia non le aveva permesso di sbarcare a Lampedusa i 64 migranti soccorsi nelle acque internazionali a nord-est di Zuara, in Libia, il 3 aprile. Era stato dato il permesso per lo sbarco di quattro persone, due bambini e le loro madri, per ragioni mediche, ma le donne si sono rifiutate di scendere senza i compagni. Per questo Sea Eye ha criticato il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

„Wir gehen nicht ohne unsere Ehemänner.“ Entgegen einer Vereinbarung mit Deutschland wollte Italien nur 2 Frauen und deren Kinder evakuieren. Das Recht auf Schutz der Familie ist in der UN #Menschenrechtscharta festgeschrieben. Art. 16 Abs. 3 ‼️#saveLives pic.twitter.com/U9gAAK4Qgr — sea-eye (@seaeyeorg) April 5, 2019