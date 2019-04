Un uomo è stato ferito gravemente a colpi di arma da fuoco nel centro di Milano

Venerdì mattina intorno alle 8 un uomo è stato gravemente ferito a colpi di arma da fuoco in via Cadore, nei pressi di Porta Romana, nel centro di Milano. L’uomo ha 40 anni ed era a bordo di un’auto nera, quando gli si è avvicinato uno scooter con a bordo due persone, una delle quali ha sparato sei colpi di pistola: uno lo ha colpito alla testa, e l’uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico.