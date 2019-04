L’europarlamentare Elisabetta Gardini lascia Forza Italia

L’europarlamentare Elisabetta Gardini ha annunciato che lascerà Forza Italia, il partito con cui è stata eletta per due volte alla Camera dei deputati e per tre volte al parlamento europeo. Gardini, che prima di dedicarsi alla politica è stata attrice e conduttrice televisiva, ha scritto su Facebook che la sua è stata una decisione dolorosa, presa «dopo una lunga riflessione e dopo aver constatato che le scelte politiche del partito non sono più quelle che mi avevano spinto ad aderire».

Nel messaggio, Gardini ha spiegato la sua decisione criticando il modo in cui è stato gestito il partito negli ultimi anni, sostenendo che a Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, «continuano a raccontare un partito che non c’è» e che «chi oggi decide le sorti del partito semplicemente vuole che le cose continuino così». Gardini dice anche che Forza Italia versa ormai in una situazione di agonia «che il presidente Berlusconi non merita davvero per quello che rappresenta per la storia politica di questo Paese».