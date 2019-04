Simone Pillon è stato condannato per aver diffamato un’associazione LGBTQI di Perugia

Il senatore della Lega Simone Pillon, promotore di un disegno di legge molto contestato in materia di diritto di famiglia, è stato condannato per aver diffamato un’associazione LGBTQI di Perugia (LGBTQI è una sigla che sta per lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersex). Il tribunale di Perugia ha deciso che Pillon dovrà pagare 20mila euro di risarcimento all’associazione Omphalos perché nel 2014, in una serie di conferenze pubbliche, parlò di alcuni incontri formativi tenuti dall’associazione in un liceo di Perugia dicendo cose false. Gli incontri erano stati organizzati per parlare del bullismo contro le persone lesbiche, transessuali e omosessuali: Pillon sostenne che Omphalos avesse «insegnato che per fare l’amore servono o due maschi o due femmine» e non fosse possibile «fare diversamente».

Omphalos ha detto che userà i soldi del risarcimento per finanziare le iniziative contro il bullismo omofobico nelle scuole. Pillon è anche stato condannato a pagare una multa di 1.500 euro e 10mila euro di risarcimento a Michele Mommi, responsabile delle attività per i giovani di Omphalos.