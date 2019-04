È stato scelto il progetto per la rigenerazione urbana degli scali ferroviari Farini e San Cristoforo, a Milano

Il Comune di Milano ha comunicato che è stato scelto il progetto per «il masterplan di trasformazione e rigenerazione urbana degli scali ferroviari Milano Farini e Milano San Cristoforo». Il progetto vincitore, scelto tra cinque candidati, si chiama Agenti Climatici ed è stato presentato da Oma e Laboratorio Permanente. Il progetto – che riguarda i grandi piani di Milano per riqualificare i suoi scali ferroviari – prevede di realizzare «due nuovi dispositivi ambientali»: il primo è «un grande bosco lineare presso scalo Farini in grado di raffreddare i venti caldi provenienti da sud-ovest e di depurare l’aria dalle particelle più tossiche»; il secondo è «un lungo sistema lineare a San Cristoforo per la depurazione delle acque, che definisce un paesaggio per realtà umane e non-umane».