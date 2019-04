Giovedì un’imbarcazione con a bordo novanta migranti è stata intercettata mentre si dirigeva verso Lampedusa. I migranti sono stati fatti salire a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza e di una della Guardia Costiera, e poi sono stati trasferiti a Lampedusa. Non si è trattato di un’operazione di soccorso nel senso solito del termine – quindi un’operazione svolta in acque internazionali – perché il barcone era già in acque territoriali italiane.