La Tanzania vieterà la plastica monouso entro luglio

La Tanzania vieterà la produzione, l’importazione, la vendita e l’uso di tutta la plastica monouso entro luglio, per ridurre l’inquinamento prodotto dai materiali non biodegradabili: lo ha detto il ministro dell’Ambiente, January Makamba, lunedì al Parlamento del paese. «Il disegno di legge è pronto per essere pubblicato», ha detto Makamba, «ed è possibile che il primo luglio segni la fine dell’uso della plastica in questo paese».

La Tanzania si unirà quindi agli altri 60 paesi che ad oggi hanno vietato o parzialmente vietato l’uso della plastica monouso, o iniziato a tassare alcuni prodotti come le buste di plastica. Tra questi ci sono Cina, Francia, Ruanda, Italia e Kenya (cha ha uno dei divieti più severi, introdotto nel 2017 e che tra le altre cose prevede anche l’incarcerazione fino a quattro anni e una multa di 40 mila dollari per chi utilizza plastica monouso).