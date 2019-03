Il Parlamento Europeo ha approvato definitivamente una legge che vieta alcuni prodotti di plastica usa e getta

Il Parlamento Europeo ha approvato una legge che vieta a partire dal 2021 la vendita di alcuni prodotti di plastica usa e getta come posate piatti da pic nic, cannucce monouso, cotton fioc e bastoncini di plastica per palloncini. La proposta di legge è stata approvata con 560 voti a favore, 35 contrari e 28 astenuti.

L’Unione Europea produce circa 26 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica all’anno – di cui solo il 30% al momento è riciclabile – e di questi finiscono nel mare tra le 150 mila e le 500 mila tonnellate: sulle spiagge europee l’80-85 per cento dei rifiuti è plastica e per la maggior parte sono prodotti usa e getta. Per aver un’idea più chiara di cosa significhi è più o meno come se ogni anno 66 mila camion della spazzatura gettassero i loro carichi direttamente in mare.

