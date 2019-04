Cosa c’è stasera in tv

Non ci sono molti film stasera in tv, però ci sono entrambi i vice presidenti del Consiglio, su due reti diverse: avete circa il 60 per cento di possibilità di esserne contenti. Trovate anche un horror finlandese, andando avanti col telecomando, o in alternativa uno dei programmi di ristorazione più amati degli ultimi anni.



Rai Uno

20.35 – Che tempo che fa

Tra gli ospiti di questa sera del programma di Fabio Fazio ci saranno tra gli altri il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio e il virologo Roberto Burioni.

💥 Stasera a #CheTempoCheFa ci sarà il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro: @luigidimaio 💥 Vi aspettiamo alle 20.35 su @RaiUno con @fabfazio 📺 pic.twitter.com/vVyie0Eqlb — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 7, 2019

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.

Un nuovo episodio della sedicesima stagione della serie tv poliziesca, che sarà seguita da un’altra serie tv poliziesca: F.B.I.

🖥 Con Gibbs non avete scelta! Non potete perdere il nuovo appuntamento con la sedicesima stagione di @NCIS_CBS 👮‍♀️👮‍♂️

Questa sera alle 21:20 in prima visione assoluta 🚓❗ pic.twitter.com/PKrgHRPvTo — Rai2 (@RaiDue) April 7, 2019

Rai Tre

21.30 – Amore criminale

Nuova puntata del programma che racconta storie di violenze sulle donne, condotto da Veronica Pivetti.

Nella 6^ puntata la storia di Barbara, sopravvissuta a lesioni gravissime, ancora oggi ne porta i segni sul corpo e sul volto.

🎈#Sopravvissute con @MatildeDErrico questa sera su @RaiTre dopo #AmoreCriminale. pic.twitter.com/J1p8zvBrRa — Amore Criminale (@AmoreCriminal) April 7, 2019

Rete 4

21.30 – From Paris With Love

Film del 2010 con John Travolta e Jonathan Rhys Meyers tratto da un soggetto di Luc Besson. Racconta di un agente della CIA dai metodi particolarmente violenti e di un altro agente di carattere e modi opposti, che si trovano a lavorare insieme per una missione a Parigi.

Canale 5

21.35 – L’amore strappato

Seconda delle tre serate della miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e con protagonista Sabrina Ferilli. Parla, scrive Mediaset, di «un incredibile errore giudiziario in cui una bambina, di appena sette anni, viene strappata alla sua famiglia».



Italia Uno

21.05 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma di intrattenimento di Italia 1 condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.



STASERA A #LEIENE

Dopo il servizio di @RugVero il vicino le ha comprato dei detersivi e le porta fuori il cane quando la ragazza è al lavoro 👇 #7Aprile https://t.co/CoWOp7YX70 — Le Iene (@redazioneiene) April 7, 2019

La7

20.30 – Non è l’Arena

Talk show condotto da Massimo Giletti, che stasera avrà tra gli ospiti il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Dove sarà andato questa volta Leopoldo Mastelloni, con la nostra inviata @giuliacarrarini, in cerca di chi ha scelto di godersi la pensione all'estero?

Questa sera a #nonelarena il servizio completo.

Seguiteci, dalle 20.30 su @La7tv pic.twitter.com/BBp9BggivF — Non è l'Arena (@nonelarena) April 7, 2019

TV8

21.20 – Alessandro Borghese: 4 ristoranti

È il programma condotto dallo chef Alessandro Borghese in cui quattro ristoratori si sfidano mettendo in mostra i propri, già, ristoranti.

L’equazione della ristorazione vincente torna stasera 😍

Non perdetevi #Ale4Ristoranti alle 21:15 📺 pic.twitter.com/A801J4DPZg — TV8 (@TV8it) April 7, 2019

Rai 4

21.15 – Lake Bodom

Horror finlandese del 2016 su un caso di omicidi irrisolti avvenuti nel 1960 sulle sponde di un lago.

Rai Movie

21.10 – Fraulein – Una fiaba d’inverno

Commedia del 2016 con Christian De Sica e Lucia Masino, ambientata in una piccola comunità di montagna.

Iris

21.15 – Il commissario Lo Gatto

Famosa commedia del 1986 con Lino Banfi che interpreta un commissario di polizia trasferito sull’isola di Favignana, in Sicilia.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Non è vero ma ci credo

Sky Cinema Due

21.15 – 127 ore

Sky Cinema Collection

21.15 – Thor: Ragnarok