Se non eravate distratti vi sarete accorti che è la stagione dei ciliegi in fiore, che attirano molta attenzione soprattuto in Giappone: in questa raccolta ad approfittare della loro fotogenicità c’è un macaco sull’isola di Yakushima. Poi valeva la pena fotografare una lezione di yoga, ma con i lemuri, la bocca di un elefante, cani dietro le finestre e le solite belle code di pavoni