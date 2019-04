Cosa c’è stasera in TV

Questa sera in TV ci sono Ballando con le stelle e Amici: gran parte delle persone che staranno a casa stasera vedrà quelli. Gli altri potranno scegliere tra un programma di divulgazione scientifica sui terremoti, un film con Bud Spencer e Terence Hill, un film d’animazione ambientato in Amazzonia e uno di David Cronenberg, ad esempio.

Rai Uno

20.35 – Ballando con le stelle

Seconda puntata della quattordicesima edizione del programma che, secondo l’ufficio stampa della Rai, è «l’unico dance show che fa parlare di sé 365 giorni all’anno». Lo conduce Milly Carlucci e i vip che proveranno a ballare sono Suor Cristina (vestita come è sempre vestita), Manuela Arcuri, Ettore Bassi, Milena Vukotic, Nunzia De Girolamo, Enrico Lo Verso, Dani Osvaldo, Angelo Russo, Lasse Lokken Matberg, Antonio Razzi, Marzia Roncacci, Kevin e Jonathan Sampaio e Marco Leonardi.

Curiosi di sapere cosa succederà stasera?

Sentite qui 😉

Appuntamento alle 20.35 su #Rai1 per la seconda puntata di #BallandoConLeStelle!@milly_carlucci pic.twitter.com/eIeDfucSTt — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) April 6, 2019

Rai Due

21.05 – The Rookie

Come già sabato scorso, non c’è più N.C.I.S. Los Angeles. Al suo posto ci sono due episodi della prima stagione di questa serie poliziesca con Nathan Fillion.

Rai Tre

21.40 – Sapiens

Quarta puntata del nuovo programma di divulgazione scientifica del geologo italiano Mario Tozzi: stasera si parlerà dei terremoti e di come si può provare a prevenirne gli effetti.

Qual è la probabilità che ci colpisca un terremoto?

Possiamo prevedere i terremoti? Perché un temporale un ciclone sì e un #terremoto no? Dove avverrà il prossimo terremoto in Italia? Perché è fuori discussione che avverrà.

L'anteprima di #Sapiens con @OfficialTozzi su #RaiPlay pic.twitter.com/IJZrXF7IUQ — Rai3 (@RaiTre) April 6, 2019

Rete 4

21.30 – …altrimenti ci arrabbiamo!

Come succede da un po’ di tempo il sabato sera su Rete 4, un film con Bud Spencer e Terence Hill. Questo, uno dei più famosi, è del 1974 e parla di una macchina, la ragione per cui i protagonisti si arrabbiano.



Canale 5

21.15 – Amici

Visto che Rai 1 in questo periodo tira fuori uno dei suoi pezzi forti (Ballando con le stelle), Canale 5 risponde di conseguenza, con il talent condotto da Maria De Filippi.

Nella prima puntata ci hanno fatto sognare e questa sera alle 21.10 su Canale 5 preparatevi per una puntatona SPET-TA-CO-LA-RE! Per chi farete il tifo? 😉⚪🔵 #Amici18 pic.twitter.com/gp7guoYvXV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 6, 2019



Italia 1

21.19 – Rio 2 – Missione Amazzonia

Su Italia 1 invece c’è giustamente la quota film d’animazione di Mediaset, con il sequel di Rio. Protagonisti sono sempre gli uccelli Blu e Jewel, con l’aggiunta dei loro tre “bambini”, che decidono di lasciare la città per andare in Amazzonia.



La7

21.15 – Little Murders

Due nuovi episodi della seconda stagione della serie televisiva francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.



Nove

21.30 – La figlia del generale

Film del 1999 con John Travolta che interpreta un militare che viene incaricato di indagare sulla morte di una soldatessa, capitana, docente di guerra psicologica e figlia di un generale candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti.



Iris

21.11 – La promessa dell’assassino

Noir del 2007 diretto da David Cronenberg e con Viggo Mortensen, Naomi Watts e Vincent Cassell. Un’ostetrica russa che vive a Londra cerca di ricostruire la storia di una quattordicenne morta di parto a partire dal diario che le trova addosso. Le indagini la portano al Trans-Siberian, il locale della mafia russa a Londra.

Rai Movie

21.10 – Il coraggio della verità

Film del 1996 con Denzel Washington e Meg Ryan. Racconta del colonnello Sterling, che durante la prima guerra del Golfo aveva provocato per sbaglio la morte di un suo commilitone, a cui viene affidata l’inchiesta per decidere se assegnare o meno un riconoscimento speciale a una donna per la prima volta nella storia dell’esercito americano. L’inchiesta non è semplice, a causa della reticenza delle persone coinvolte.



Sky

Sky Cinema Family

21.00 – La spada nella roccia

Sky Cinema Romance

21.00 – Mai così vicini



Una bella novità su Netflix

Se per il vostro sabato sera avete in programma di guardare qualcosa dal divano ma non c’è nulla che vi ispiri nella programmazione televisiva potete rivolgervi a Netflix per vedere un bellissimo documentario, disponibile da ieri.