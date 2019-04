Il regime del Venezuela ha tolto l’immunità parlamentare a Juan Guaidó

Il regime venezuelano guidato dal presidente Nicolás Maduro ha tolto l’immunità parlamentare a Juan Guaidó, il leader dell’opposizione che lo scorso gennaio si era autoproclamato presidente ad interim del Venezuela e che da allora ha ottenuto un ampio sostegno internazionale. La decisione del regime è stata approvata con un voto dell’Assemblea Costituente, organo voluto da Maduro per sostituire il Parlamento controllato dalle opposizioni, ed è molto importante, perché potrebbe aprire la strada a un eventuale arresto di Guaidó.

Guaidó è accusato di essere uscito dal Venezuela nonostante l’ordine opposto del procuratore generale, nonché di aver incitato alla violenza durante le proteste contro Maduro e di aver ricevuto dei fondi illeciti da paesi stranieri. Secondo la Costituzione, comunque, la procedura adottata dal regime per togliere l’immunità parlamentare a Guaidó non è corretta, perché sarebbe dovuta passare anche per l’Assemblea Nazionale, il Parlamento eletto di cui Guaidó è presidente.