In India ci sarà un numero verde per verificare i messaggi virali diffusi su WhatsApp

WhatsApp, applicazione di messaggistica controllata da Facebook, ha annunciato l’introduzione in India di un numero verde che gli utenti potranno chiamare per segnalare i messaggi virali che contengono informazioni dubbie e non verificate. WhatsPpp ha detto di avere concluso un accordo con la startup indiana Proto per creare un sistema in cui gli utenti possano segnalare messaggi sospetti a un account chiamato “Checkpoint”, che risponderà alle richieste indicando se l’informazione ricevuta è vera, falsa, contestata, ingannevole o non pertinente. L’obiettivo dell’iniziativa, ha detto WhatsApp, è quello di limitare la diffusione delle notizie false in India, che negli ultimi anni ha portato tra le altre cose a gravi episodi di violenza, soprattutto in vista delle elezioni generali che si terranno tra l’11 aprile e il 19 maggio 2019.