Il Milan ha pareggiato contro l’Udinese e la Juventus ha vinto contro il Cagliari, negli anticipi della Serie A

Negli anticipi della trentesima giornata di Serie A, il Milan ha pareggiato contro l’Udinese per 1-1, mentre la Juventus ha vinto in trasferta a Cagliari per 2-0. Dopo queste partite la Juventus resta prima in classifica con 81 punti, e un vantaggio abissale sulla seconda; il Milan resta al quarto posto con 52 punti (ma domani Lazio, Atalanta e Roma potrebbero avvicinarsi, dovessero vincere le loro partite).

Il Milan era andato in vantaggio contro l’Udinese grazie a un gol di Krzysztof Piatek, ma è stato raggiunto nel secondo tempo da Kevin Lasagna. L’Udinese si trova al quindicesimo posto, con un vantaggio di quattro punti sul terzultimo posto, che comporta la retrocessione in Serie B. Nell’altra partita di Serie A giocata oggi, la Juventus ha vinto con le reti di Leonardo Bonucci e Moise Kean, che è diventato il secondo giocatore più giovane ad aver segnato almeno quattro gol nei principali campionati europei. Kean, che è nero, è stato fischiato spesso da parte del pubblico di Cagliari insieme al suo compagno Blaise Matuidi, nero anche lui.