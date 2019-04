Raffaella Paita, ex assessore alle Infrastrutture della Liguria, è stata assolta anche in appello per i fatti dell’alluvione di Genova del 2014

La corte d’appello di Genova ha assolto la deputata del Partito Democratico Raffaella Paita dall’accusa di omicidio colposo e disastro colposo per l’alluvione di Genova del 9 ottobre 2014. Paita, che ai tempi dell’alluvione era assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione civile, era già stata assolta in primo grado nel 2016. I pm, che ne avevano chiesto il rinvio a giudizio nel 2015, le contestavano la mancata diramazione dell’allerta, nonostante le previsioni meteorologiche sfavorevoli di quei giorni e le forti piogge. Nell’alluvione morì una persona, Antonio Campanella, un ex infermiere di 57 anni.