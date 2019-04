In Venezuela l’energia elettrica sarà razionata per i prossimi 30 giorni

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha annunciato 30 giorni di razionamento dell’energia elettrica per fare fronte ai black out delle ultime settimane. I razionamenti dovrebbero aiutare a far fronte ai problemi più gravi causati dai black out, come le sospensioni di forniture idriche e le interruzioni di treni e metropolitane. Maduro ha incolpato gli Stati Uniti per i black out, dicendo che sono parte di un programma per destabilizzare il suo governo; l’opposizione venezuelana ha invece incolpato Maduro e gli scarsi investimenti del suo governo per i black out.